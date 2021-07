En side-car sur les lieux emblématiques du Débarquement en Normandie

Sur les routes de Normandie, on ne s'étonne pas de croiser des side-cars. Quel meilleur moyen de locomotion pour découvrir la côte et s'imprégner de son histoire : celle du Débarquement ? Ce lundi, quatre touristes tentent l'aventure. Après quelques kilomètres face au vent et à peine arrivé à Arromanche, l'un des sites du Débarquement, ils sont déjà convaincus. "On a un peu cette sensation de liberté. C'est super agréable. On a bien le temps de voir le paysage", raconte une touriste. Les modèles de side-cars sont inspirés de ceux utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. Une fois garés, ils ne passent pas inaperçus. Pour sa part, Antoine Levasseur n'est pas seulement un pilote de side-car, il est aussi le guide du groupe. Plus de deux millions de soldats ont débarqué en 1944. Au loin dans la brume, le port artificiel se dessine. "C'est le seul qui reste. Il y en avait deux, mais le deuxième a été submergé par la mer", raconte Antoine. Les pieds sur le sable, sur la plage de Gold Beach, les voyageurs découvrent les immenses flotteurs en béton. Que visiter d'autre en Normandie ?