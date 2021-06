En smoking avec une vache : Monsieur Robert amuse les habitants du Nord

C'est une de ces rencontres absolument improbables : un homme en smoking avec une vache. Une sorte de professeur Tournesol philosophe avec une marguerite au bout d'une corde. Monsieur Robert sillonne les routes. Ce jour-là, on le rencontre dans les rues de Vieux-Condé dans le Nord. Mais qui est-il ? On dit de lui qu'il est un ancien maître d'hôtel ou peut-être un artiste. En tout cas, il ne passe pas inaperçu. "Je trouve qu'il me fait penser au film La Vache et le Prisonnier", lance une habitante. "C'est étonnant, j'aime bien", confie une autre. Dans sa quête à la fois spirituelle et humaniste avec une vache comme meilleure amie, Monsieur Robert étonne. Dans ce monde de brutes, il veut nous dire que la beauté est partout. Personne ne connaît le parcours de cet homme, même pas lui. Il se laisse guider par le vent et les rencontres le font bifurquer quelques fois.