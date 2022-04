En terrasse au soleil au bord de la Méditerranée

Après avoir joué à cache-cache la semaine dernière, il signe son grand retour. Et avec le soleil, forcément, les maillots de bain sont de sortie. Dans la baie de La Ciotat, ce mercredi matin, il y a comme un petit air de plénitude. "Peu de monde, un temps agréable, pas de vent, du soleil… mieux que ça, je ne sais pas si on peut faire", se réjouit un vacancier. Les Canadair s’entraînent au large. C’est la preuve que l’été n’est plus très loin désormais. Alors certains en profitent pour parfaire la technique du château de sable, ou prendre un peu d’avance pour se faire un teint halé : "Ce n’est que le début de la saison, à la fin de la saison : champion" ; "Le soleil n’est pas trop fort, donc on peut commencer doucement le bronzage". Prendre le temps… Aux terrasses des cafés, le programme de la journée s’écrit au gré des inspirations. "On invente des apéritifs aussi ici, à La Ciotat", explique un habitant. Tout ça, toujours en gardant la mer à portée de vue. Une parenthèse dans cette baie que Lamartine surnommait "mon Golfe d’amour". TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara