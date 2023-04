En tournée, avec les voitures à PV

Elle est de couleur blanche, mais c'est la bête noire des automobilistes. Depuis quelques jours, cette voiture sillonne les rues de Villeurbanne (Rhône) où le stationnement est payant. Impossible d'échapper à la dizaine de caméras installées sur son toit. Toutes les photos des plaques d'immatriculation sont envoyées à un agent assermenté pour vérification. Si le conducteur n'a pas payé son stationnement, cela pourra lui coûter 32 euros. Le système géré par une entreprise privée est d'une efficacité redoutable. Jusqu'à présent, seul un Villeurbannais sur deux s'acquittait de son stationnement. Désormais, on compte 800 verbalisations par jour, ce que ne pouvait pas réaliser les agents municipaux. Le véhicule ne laisse pas indifférent, alors il faut répondre aux interrogations, tenter de convaincre. Et puis, il y a aussi parfois des réactions plus violentes. "Quand c'est que des insultes et des crachats, ça va. Quand on commence à vous lancer des canettes ou des bouteilles, là, c'est un peu plus problématique", explique un agent. La mairie espère que ce véhicule automatisé contribuera à faciliter le stationnement en journée dans la commune. TF1 | Reportage C. Busine, E. Nappi