En vacances au lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes

C’est une matinée d’automne radieuse au bord du lac de Serre-Ponçon. Avec une dizaine de degrés et un soleil automnal, les vacanciers sont venus en profiter. "On ne s’en lasse pas (…) surtout qu’il n’y a pas grand monde alors, on est un peu privilégié" ; "Il fait super beau, on a un grand ciel bleu et ça fait un beau contraste", lancent certains. Sur le plan d’eau d’Embrun, ces Suisses veulent immortaliser le spectacle. La montagne s’illumine de couleurs d’automne. "C’est juste superbe ! La lumière, les tons, les nuances des reflets des arbres là, dans ce bassin… vraiment très beau !", affirme l’un d’entre eux. Un peu plus loin, c’est un autre spectacle pour des grands-parents en vacances avec leurs petits-fils, à la recherche des poissons dans le lac tout en savourant le calme. "C’est reposant. Il n’y a pas de bruits, c’est très agréable", confie la grand-mère. Ces deux frères, eux, profitent de la tranquillité du lac pour tester leur nouveau jouet. Et le soleil n’a pas fini de briller dans les Alpes du Sud. On attend 16 °C à Embrun dans l’après-midi, de quoi refaire une belle promenade autour de ce lac miroir.