"En vacances avec vous" : à la découverte de Collioure

Il est 6h30 ce mercredi matin, quand le soleil fait son apparition. Il y a ceux qui après la fête de la nuit ont retardé l'heure du coucher pour pouvoir y assister et ceux qui se sont levés tôt pour être là au bon moment. Les couleurs de ce phénomène parviennent jusqu'au château de Collioure. En contrebas, la plage Saint-Vincent est encore vide. Mais à 7h30, la première personne arrive. Il s'agit d'une habitante qui a ses habitudes. "Le matin ici c'est un moment de calme que je peux prendre pour moi", confie-t-elle. Les retraités aussi viennent tôt, c'est d'ailleurs la première baignade de la journée pour une touriste suisse. Emilie, elle, ouvre le bar de la plage. Transats, parasols, livraisons des fournisseurs... à chaque fois c'est un peu la course. Quant au premier client, c'est toujours le même depuis une semaine. A 11 heures, on aperçoit des planches à voile. Nous décidons de les rejoindre avec Marc Leblond, le gérant du club nautique. Des adolescents apprennent à naviguer avec plus ou moins d'aisance. Une activité qu'aucun de ces jeunes vacanciers ne regrette.