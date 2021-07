"En vacances avec vous" : à la découverte de la belle ville de Villefranche-de-Conflent et de ses trésors

Chaussures bien lassées, crème solaire bien étalée, casquette bien vissée... il n'en faut pas plus pour partir en randonnée. Direction le fort Liberia. Sur le chemin, nous rencontrons une famille ariégeoise qui monte au rythme des enfants. Arrivée au sommet et sous 30 °C, une pause fraîcheur est de mise. Mais après l'effort, le réconfort. Arrivés au cœur de l'œuvre du plus célèbre des architectes militaires de l'histoire de l'Hexagone, les vacanciers marcheurs se rendent au deuxième niveau pour contempler la vraie récompense : le pic du Canigou, 2 784 mètres d'altitude. Pour la descente, l'attraction phare est de prendre les 734 marches du vieux sous-terrain, autrefois secret. Impossible de passer à Villefranche-de-Conflent et de ne pas essayer le train jaune. Ce wagon fête ses 100 ans. Un tourisme d'histoire ferroviaire et de patrimoine. Il faut dire que les paysages sont au rendez-vous. Sur son parcours, le train passe aussi sur une dizaine d'ouvrages d'art exceptionnels. Et au-delà des paysages, les montagnes renferment un trésor : la grotte des Canalettes où petits et grands s'émerveillent.