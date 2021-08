"En vacances avec vous" : à la découverte de la force basque

Une fois par semaine à Bidart, le fronton normalement réservé aux parties de pelote accueille d'autres sportifs : de grands costauds originaires de Saint-Martin-d'Arberoue. Les colosses sont acclamés lorsqu'ils entrent en piste, par des enfants initiés par leurs parents. Cette activité, c'est la force basque. Une discipline dans laquelle s'affrontent deux équipes. Première épreuve, le tir à la corde, appelée ici soka tira. Un peu plus technique et plus impressionnant que celui que nous pratiquions dans notre enfance. "Il faut trouver l'adhérence, l'équilibre et tenir la pression des bras", explique Clément Larramendy, l'un des joueurs. Au-delà du spectacle, les athlètes souhaitent faire découvrir aux touristes l'une des plus anciennes traditions de la région. A l'origine, la force basque permettait aux fermiers de mesurer leur capacité physique et de prouver leur endurance. Après les professionnels, c'est au tour du public de s'y essayer. "Le but de la soirée c'est de ne pas oublier ces vieilles traditions. Il y en a pas mal ici au Pays basque notamment le chant, les danses et les forces basques", selon Nicolas Poydessus, organisateur.