"En vacances avec vous" : à la découverte de la forêt d'Abreschviller en train

Ici, on l'appelle la vieille dame. Cette locomotive de 1906 est un exemplaire unique construit spécialement pour rouler à Abreschviller (Moselle). Et elle n'a jamais arrêté depuis. Nous sommes avec une centaine d'autres passagers à bord du chemin de fer forestier de la commune. La ligne fait six kilomètres, mais le réseau créé en 1884 est monté jusqu'à 70 kilomètres, à son apogée. C'était le plus grand de l'Europe à l'époque et il ne transportait que du bois. En 1966, les camions remplacent définitivement les trains pour le transport du bois. Des passionnés décident alors de garder six kilomètres pour en faire un train touristique. Ce dernier est devenu incontournable pour des générations de touristes. Les grandes forêts de hêtres et de sapins des Vosges se découvrent effectivement à l'intérieur. Au terminus de notre convoi, place à la découverte d'un bâtiment équipé d'une grande roue à eau. Tout aussi historique que notre train, elle permet de raconter l'histoire des forestiers d'Abreschviller.