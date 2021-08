"En vacances avec vous" : à la découverte de la Moselle

Au lever du jour, Michel n'a que quelques pas à faire pour rejoindre sa barque. Il nous a invités à découvrir les plaisirs de la pêche sur l'étang du Stock où il passe la majorité de ses congés. Cela fait dix ans que ce couvreur-zingueur alsacien occupe un chalet de vacances juste aux abords de l'étang. Nous, malgré notre motivation, n'avons pas pu attraper un seul poisson. L'immense étang du Stock n'est pas que le paradis des pêcheurs. C'est aussi, depuis près de 40 ans, une zone de loisirs et d'hébergements. Avec sa plage et sa baignade, la plupart des touristes de passage n'y résistent pas. Puis, les enfants trouvent toujours de quoi s'occuper. Et quand le soleil est là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La majorité des touristes du domaine de Langatte viennent du Grand Est ou de l'Allemagne, et certains depuis très longtemps. À l'autre extrémité se trouve le paradis des bateaux à voile et à moteur. Mais seul le village de Rhodes est accessible sans bateau. Pour le reste, il faut naviguer quand il y a des eaux comme cet été.