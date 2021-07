"En vacances avec vous" : à la découverte des châteaux cathares

On les appelle ici les "citadelles du vertige". Des ruines de châteaux forts suspendus au-dessus du vide. Notre première étape est le château de Peyrepertuse, perché à 800 mètres d'altitude. Commence ici une visite en costume d'époque du XIIIe siècle. Et comme nous sommes joueurs, nous allons participer au décor. Pendant une heure trente de visite, nous suivons ces guides comédiens. D'incroyables professeurs d'histoire. "Ça met de la gaieté à la visite. Au moins, on comprend ce qu'on voit et c'est l'important", "on est vraiment dans l'ambiance. C'est de l'histoire vivante. C'est super!", lancent quelques touristes. De la passion, des sourires, des souvenirs mais aussi une surprise quand un vautour-fauve s'invite au château. Au sommet, ces vacanciers dominent le pays appelé Cathare, du nom d'un mouvement religieux dissident de l'église romaine et qui a prospéré dans la région au Moyen-âge. Au pied de ce château coule le Verdouble. Cette rivière a creusé le calcaire pour former avec le temps ces petits lacs et ces petites marmites qui permettent tout un tas d'activités inédites. Découvrez les autres incontournables de la région.