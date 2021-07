"En vacances avec vous" : au camping dans le Calvados

Chaque été, Marie et Guy réunissent leurs sept petits-enfants pour une semaine de vacances. Depuis quatre ans, ils ont choisi le camping de la plage, à Houlgate. Quand le soleil commence à flirter avec la mer, tout le monde se retrouve autour de la table. "On a tellement de choses à se raconter après la fin de l'année scolaire, donc c'est agréable. On passe de belles soirées, mais ça passe trop vite", confie Marie. Il y a de l'animation non loin de là. C'est l'anniversaire de Séverine et elle s'apprête à souffler ses 41 bougies. Cette dernière est très émue. Cela fait dix ans qu'elle vient au camping avec sa petite famille, et chaque année, c'est le même rituel. Pendant ce temps, sur la Côte Fleurie, on fête un autre anniversaire : les 30 ans du Festival Sable Show de Villers-sur-Mer. Sur scène, les musiciens anglais règlent leurs derniers accords. Le festival est maintenant lancé et l'ambiance est magique. Jusqu'au 24 août, c'est une autre expérience des vacances.