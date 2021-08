"En vacances avec vous" : au cœur du parc animalier de Sainte-Croix en Moselle

A notre arrivée, c'est un maki catta qui nous accueille et nous salue. C'est ainsi sur l'île aux lémuriens. Comme dans une bonne partie du parc de Sainte-Croix, les animaux sont ici en semi-liberté. Un peu plus loin, une famille venue d'Alsace découvre d'assez près les ratons laveurs, plutôt espiègles et même téméraires pour certains. Juste à côté, ce sont les trop méconnus mais très amusants chiens de prairie. Ils se laissent facilement approcher. Sur 120 hectares, un tiers des 1 500 animaux ne sont pas totalement enfermés. C'est l'esprit défendu ici depuis la création du parc, il y a 40 ans. Évidemment, l'animal emblématique de Sainte-Croix reste dans son enclos. Ce sont les loups et ils attirent une grande partie des visiteurs au moment de leur nourrissage. Comme une cinquantaine d'autres familles, chaque soir, Maëlys et Martin avec leurs parents vont passer la nuit dans le parc. Ils auront des voisins vraiment inhabituels comme des ours noirs mais aussi d'impressionnants bisons.