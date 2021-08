En vacances avec vous" : au sommet de la Rhune dans le Pays basque

Au Pays basque, un dicton dit que "si on voit la Rhune, c'est qu'il va pleuvoir et que si on ne la voit pas, c'est qu'il pleut déjà". Bien décidé à faire mentir cet adage, nous avons pris la direction de Sare et de la gare du Col de Saint-Ignace. Ici, les vacanciers sont nombreux à monter à bord de ce petit train à crémaillère. Bixente Aguerre travaille à bord depuis treize ans. Chef de train et conducteur, son métier est sa fierté. Pendant 35 minutes à neuf kilomètres par heure, les visiteurs découvrent les flancs du massif. Une ascension sans efforts. D'autres, courageux, gravissent à pied le sommet plus ou moins facilement. À 905 mètres d'altitude, le panorama est effectivement à couper le souffle. Mais la rançon de cette beauté, c'est aussi la foule au sommet. En plein été, jusqu'à 4 000 personnes foulent le sol du massif de la Rhune. Un site classé en raison des espèces animales et végétales qu'il abrite. L'une des plus emblématiques est les pottoks, des poneys basques qui vivent en liberté.