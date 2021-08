"En vacances avec vous" : balade sur la Côte de granit rose

Quand le port de Ploumanac'h se réveille, Rémi et Emilie sont aux premières loges. Ils ont passé la nuit ici. Ce mercredi matin, la table du petit déjeuner offre une vue superbe. Pour monter leur tente, ils n'ont pas besoin de planter des sardines, la toile est posée sur le toit de la voiture. Idéal pour leur tour de Bretagne. Pour voir la Côte de granit rose, ils ont bien raison de se lever aux aurores. Derrière le port apparaissent la Côte de granit rose et ses fameux blocs de pierre. Noir de monde durant la journée, au petit matin on y croise seulement quelques randonneurs motivés partis pour une longue marche. C'est aussi le moment de rencontrer des locaux réchauffés, comme une habitante qui après une bonne séance de course à pied, se rafraîchit dans une eau qui revigore. Vouloir vivre au rythme des vacanciers, c'est ce mercredi le moment où il faut commencer à penser aux cadeaux. Dans la boutique de Laurence, tout est au beurre. En Bretagne, on sait bien manger. Mais un autre aspect du port de Perros-Guirec, c'est les voiliers immenses qui font rêver les plus petits. D'ailleurs, les enfants y ont maintenant leur port de plaisance.