"En vacances avec vous" : Banyuls-sur-Mer, une ville entre montagne et mer

Ce jeudi matin à 6 heures, devant Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), nous allons vivre un moment rare : une balade en kayak avec comme horizon le soleil qui se lève. Un spectacle tellement fascinant pour chacun des vacanciers que le moniteur est obligé de les mettre en garde. Pour cette famille, même pendant les vacances, il faut savoir se lever tôt. "Nous, on est de l'Ouest et on voit tout le temps le coucher du soleil. Et là, pour la première fois, on voit le lever du soleil, alors, on en profite", lance l'un de ses membres. Nous pagayons encore une demi-heure avant une pause bien méritée. Des moments simples de partage qu'affectionne Jean-Clair, le moniteur. Juste à côté de notre port improvisé, nous tombons sur des amoureux qui viennent tout juste de se réveiller. Puis, en reprenant nos kayaks, nous tombons sur un bateau transformé en tente. Banyuls-sur-Mer est par ailleurs une ville en équilibre entre la montagne et la mer. Il y a donc d'un côté les baigneurs et d'un autre, les randonneurs. Quid des spécialités de la ville ?