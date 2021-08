"En vacances avec vous" : bienvenue à Hossegor dans les Landes

Les connaisseurs préfèrent arriver un peu tôt le matin. C'est le cas de Serge. Originaire du Béarn, il possède une maison à quelques pas du lac. Son plaisir, lorsque la marée est basse, c'est de se munir de sa fourche et de son seau à la recherche d'un trésor particulier : des arénicoles. La pêche est en effet l'une des activités phares au lac d'Hossegor (Landes). Soorts-Hossegor a tout pour séduire les vacanciers. Relié à l'océan par un canal, il se remplit et se vide en fonction des marées. Près de 99 hectares qui abritent, entre autres, les seuls parcs à huîtres du département. Juste à côté sont installées des cabanes pour les déguster. Des institutions qui attirent, midi et soir, des centaines de gourmands. Et à en croire les Arcachonnais sur place, les huitres d'Hossegor n'ont rien à envier à celles du bassin. Après un repas léger, certains poursuivent volontiers la journée avec une pause sieste et bronzette sur une des plages du lac. De plus, on peut s'y baigner, car il n'y a ni vagues ni rouleaux. Des conditions idéales pour une sortie en paddle.