"En vacances avec vous" : cap sur la Côte Fleurie en Normandie

Les Vaches noires sont des falaises et des blocs de pierre posés sur le sable, à cheval entre Villers-sur-Mer et Houlgate. Une sorte de phare pour les marins. Ce lundi matin, nous suivons des moussaillons et leurs deux capitaines à bord d'une goélette. Cette partie de la côte est, en effet, le repère des écoles de voile. Ils ont entre six et huit ans et profitent de leurs vacances sur la Côte Fleurie. Nicolas Colibert pilote l'un des plus grands centres de voile. Chaque jour, 200 stagiaires viennent ici pour apprendre à naviguer. Vrai récit ou légende, le mystère reste entier. Mais grâce à un groupe de touristes, nous allons en savoir plus sur l'origine de ces blocs de pierre. "Les falaises des Vaches noires, c'est le fond de l'océan d'il y a 160 millions d'années", raconte Jonas Le Mort, un jeune guide scientifique. Et ce site protégé regorge de fossiles, dont l'huître gryphée. Plus incroyable encore, Jonas nous montre du corail de Normandie. Et pour bien profiter de cette balade, il faut se renseigner sur les horaires des marées afin d'éviter de se retrouver piégé par la mer.