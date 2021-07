"En vacances avec vous" : cours de surf sur la Côte d'Opale

Manteau, sac à dose et chaussures bien lassées, les Morel ont décidé ce jeudi de partir pour une très longue marche. En sortant du camping, on empreinte un chantier de randonnée : le GR 120. Il surplombe la Manche et permet aux marcheurs de se faire balayer par les embruns, en plongeant les yeux dans un camaïeu de bleu. Mais quittons nos baskets pour rejoindre la plage. Pierre-Louis Couvelard est moniteur de surf. Même dans le Nord, on peut effectivement apprendre à glisser sur l'eau. Sous un gros ciel bleu, on peut choisir de bronzer sur le sable. Mais certains préfèrent profiter du soleil suspendus au-dessus du sol. Lorsqu'il fait un peu trop chaud, on peut partir en mer pour apprécier la fraîcheur du large. En zodiac, la côte se découvre autrement et peut même dévoiler quelques secrets. Pour achever cette journée sportive, c'est tout de même très tentant de tester la baignade. La Côte d'Opale se recouvre également d'ocres. De plus, le coucher du soleil est l'heure à laquelle les mouettes viennent se refaire une beauté sur le sable déserté par les touristes.