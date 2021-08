"En vacances avec vous" dans les Côtes-d'Armor : balade du côté de Paimpol

À Paimpol (Côtes-d'Armor), il y en a pour tous les goûts, notamment les sportifs, les passionnés d'histoire, d'architecture, et les amoureux de la mer. Les vacanciers sont nombreux à profiter d'un temps clément. Au petit matin, l'Abbaye grandiose se réveille. Le soleil qui vient de la mer lui donne une couleur chaude. Les grilles sont encore fermées. Le personnel de Beauport profite de la quiétude des lieux. Dans quelques minutes, les visiteurs seront là. Robin est le guide du monument exceptionnel du XIIIe siècle. En 45 minutes, les petits comme les grands n'ont d'yeux que pour l'orateur et sa grande gestuelle. Le sentier des douaniers, le GR 34, longe les côtes bretonnes sur des centaines de kilomètres. Un régal pour les cyclistes. À Paimpol, la cité grouille encore de monde en cette dernière semaine d'août. Plus au nord, vers la pointe de l'Arcouest, il ne faut pas louper la sortie kayak. Mathieu accompagne un groupe de néophytes. À l'arrivée, le point de vue méritait bien quelques courbatures à venir.