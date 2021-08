"En vacances avec vous" : dernière journée à Morillon au Refuge des Fonts

Encore un chemin de montagne après des kilomètres parcourus cette semaine. Des souvenirs qui resteront gravés, une aventure humaine avant tout. Face à de majestueuses murailles naturelles, encore de belles rencontres. A 1 380 m d'altitude, les randonneurs retrouvent un peu de réconfort dans le Refuge des Fonts, un repaire familial ouvert en 1926 par les arrière-grands-parents de Nathalie Bouvet. "Il faut que ça soit confortable, qu'ils ne repartent pas avec la faim et qu'ils soient rassasiés pour le lendemain", explique-t-elle. A 19h, le repas est servi sur la terrasse. L'occasion de faire des rencontres "sympas" et "inattendues". "Ce n''est pas loin du paradis, je crois", confie un randonneur. Une émotion que les gardiens partagent avec les vacanciers et leurs enfants. Pour cette dernière soirée, la Tournée des Refuges, composée de Florian, Gaspard, Jean-Christophe et Romain, met l'ambiance. Il s'agit du 35ème concert de l'été pour ces artistes, tous dans des refuges. Une belle fête mémorable, mais surtout un séjour qui se termine en apothéose.