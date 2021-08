"En vacances avec vous" : destination Morillon en Haute-Savoie

Les sommets bien cachés, quelque part derrière les nuages, les caprices de l'été ne nous épargnent pas. Puis, vient une éclaircie, non pas dans le ciel mais sur la route : un rassemblement de voitures de collection, avec des passionnés qui viennent de tout le pays. Christian et François nous embarquent dans leur DS 23, direction le marché de Morillon. A peine arrivés, nous sommes attirés par les produits locaux. Parmi eux, des fromages fabriqués dans les alpages à quelques kilomètres de là, qui côtoient toutes les spécialités de la région. De quoi donner l'eau à la bouche aux vacanciers. Dans un restaurant, nous assistons à un spectacle hors du commun. On y mange sous haute surveillance avec les rapaces. L'occasion de se prendre, le temps de quelques minutes, pour des apprentis fauconniers. Après cette pause à l'abri de la pluie, nous prenons l'eau pour une ambiance rafting dans les rapides du Giffre. Malgré une petite chute dans l'eau, l'expérience est incroyable. Le sourire aux lèvres, tout le monde termine la journée bien fatigués.