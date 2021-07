"En vacances avec vous" : direction Cadaqués, en Espagne

Bienvenue en Espagne, notamment à Cadaqués, l'une des perles de la Catalogne. Un couple venant de la Mayenne profite du point de vue, conseillé par des amis. On y trouve des ruelles aux maisons blanches, un port bucolique et un charmant bord de mer. Ici, on s'aperçoit vite que le cadre plaît aux touristes français. Une famille venant d'Alsace, elle aussi, est accro à Cadaqués. Les Français ici sont partout, y compris sur les terrasses. À une table, des touristes de Haute-Savoie profitent de l'art de vivre catalan. Puis à une autre, des vacanciers du Pas-de-Calais font le plein d'énergie. Une lumière fantastique fait venir des artistes du monde entier à Cadaqués. Elle est tellement inspirante, que le peintre Salvador Dalí est resté vivre ici pendant 40 ans. Si on pense avoir tout vu de Cadaqués, c'était sans compter sur une balade au coucher du soleil. Cap de Creus, où les Pyrénées finissent par se jeter dans la Méditerranée, rassemble chaque soir des dizaines de touristes. Puis à côté du phare, il y a un restaurant pour un concert dans un cadre exceptionnel.