En vacances avec vous » : direction Lutzelbourg, en Moselle

Beau levé du jour ce mardi matin sur le canal de la Marne au Rhin. Les plaisanciers se réveillent doucement. Ici, nous retrouvons la famille de Grégory. Il a loué ce beau bateau de quinze mètres pour dix personnes. Un engin qu'il faut savoir manier avec prudence. Très vite, la découverte du paysage à 10 km/h prend le dessus. Entre Lorraine et Alsace, le canal de la Marne au Rhin réserve quelques belles surprises avec pour commencer trois kilomètres de tunnel, heureusement à sens unique, dont on est quand même heureux de sortir au bout de 20 minutes dans l'obscurité. Et la famille n'en finit pas d'être étonnée notamment avec le plan incliné d'Arzviller qui approche. Mais pour emprunter cet ouvrage, il n'est pas obligatoire de louer un bateau. Comme 25 000 touristes chaque année, la famille d'Eliot et Gabin a embarqué à bord de la péniche touristique qui offre un aller-retour riche en explications. Sans oublier de rappeler comment cet ascenseur hors norme a changé la vie des bateliers depuis 1969. Nos touristes alsaciens sont impressionnés.