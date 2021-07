"En vacances avec vous" : direction Wimereux, station balnéaire de la Côte d'Opale

Au camping on trouve toujours de quoi s'occuper. Pour ceux qui aiment le calme, il y a même un petit étang. De quoi ravir Christophe, 56 ans, amateur de pêche. Le vent se lève et la météo semble très incertaine, le temps pour nous de retrouver Nausicaá, le plus grand aquarium d'Europe. Ici, un million de visiteurs plongent dans un univers sous-marin magique. C'est le plus grand site touristique de la région, un incontournable pour tous les vacanciers du littoral. Certaines visites se font même en coulisses, pour observer l'envers du décor. A l'extérieur, le temps semble se maintenir. Direction la vieille ville de Boulogne-sur-Mer. Sous le dôme de la basilique de Notre-Dame à 100 mètres de haut, des sous-sols décorés datant du XIIème siècle. La trouvaille de cette crypte est un heureux hasard qui permet aux visiteurs de découvrir des trésors dans une ambiance mystique. Quelques frissons et de jolis souvenirs, c'est aussi ça les vacances. Fin de journée, retour au camping. Une journée qui va s'achever à la piscine. On y retrouve toutes les familles venues s'amuser, crier et sauter. A volonté dès le plus jeune âge.