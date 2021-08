"En vacances avec vous" : halte à Fontarrabie au Pays basque espagnol

Hortense Villatte nous fait découvrir Fontarrabie et l'estuaire de la Bidassoa, la frontière entre la France et l'Espagne. Dix petites minutes suffisent pour faire la traversée entre Hendaye et Fontarrabie. Changer de cadre pour quelques heures, voilà ce qu'est venu chercher un groupe d'amis. Ils passent le mois d'août au Pays basque. Cette escapade espagnole, ils l'ont un peu improvisée. Première impression : les architectures sont différentes d'Hendaye. Pour découvrir Fontarrabie, il faut se perdre dans son dédale de ruelles. Mi-baroque, mi-basque traditionnel, la ville offre des façades exceptionnelles. Avec des petites places bien cachées et des panoramas en bout de rue sur la mer et la montagne, il y a de quoi séduire les touristes. Le charme de l'Espagne, c'est aussi les bars à tapas. Au comptoir, il est difficile de se décider. Alors que nous nous sommes laissé tenter, interrompus dans notre dégustation, nous recroisons par hasard notre groupe d'amis. C'est aussi cela la magie des vacances avec vous.