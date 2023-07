En vacances avec vous : la mythique traversée vers l'île de beauté

Dès l'arrivée sur le quai de Marseille, il y a tous les ingrédients pour retrouver la Corse, et enfin se sentir en vacances. Le commandant du navire et son second sont à l'accueil. Dans la salle des machines de ce nouveau navire au gaz, pouvant recevoir jusqu'à 930 passagers, c'est maintenant l'effervescence. L'équipage est fin prêt à démarrer. Les cabines distribuées, personne ne veut rater le départ, et assister à la manœuvre entre la pilotine et le ferry. Après, tout s'enchaîne, l'apéro au soleil couchant, le restaurant, et en cuisine, c'est le coup de feu. Les vacanciers bien installés, connaissent parfaitement leur programme. Et la soirée s'éternise avec les marins ambianceurs. Lever de rideau et première musique pour le réveil. Stéphane est la voix du matin. En passerelle, le commandant et le pilote vont assurer l'entrée dans le port de Bastia. Sur le pont, les passagers apprécient ce premier contact avec la côte. Puis, l'aventure des vacances sur l'île peut enfin commencer. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon