"En vacances avec vous" : la pêche à pied pour se régaler en Bretagne

Pour rejoindre l'île Callot à pied ou à vélo, les vacanciers doivent attendre 13h30 et la marée basse. Nous, nous sommes impatients. On s'est alors permis de demander à Morgan de nous embarquer sur son bateau de pêche. Dans quelques heures, la route qui relie Callot au continent apparaîtra. Elle sera alors prise d'assaut par les curieux, car cette petite île au large de Carantec est une pépite posée sur la mer. Morgan nous laisse sur l'une des petites plages. Un coup de pagaie plus tard, nous voilà à terre. Durant l'été, une dizaine de familles dorment ici. Pas d'épicerie ni de restaurant, seulement la plage et les châteaux de sable. Nous partons ensuite visiter le seul monument de l'île. Le petit joyau mérite bien d'être partagé. Sur Callot, il y a donc les cyclistes, les marcheurs et surtout les pêcheurs. Une famille de Toulousains a investi dans un râteau tout neuf. Ce vendredi soir, c'est palourde pour tout le monde. Et s'il est une activité où tout le monde se retrouve en vacances, c'est bien pour les goûter.