"En vacances avec vous" : la plage à la montagne à Morillon

C'est un îlot de fraîcheur au milieu d'une montagne verdoyante. Cette petite plage de sable fin est très prisée des vacanciers. "Pas besoin d'aller trop loin. On est mieux que dans le Sud", confie cette touriste. Ici, le temps s'écoule paisiblement et chacun a sa façon d'en profiter. Cette famille par exemple apprécie chaque rayon de soleil si rare cet été. Un peu plus loin, le concours de château reste indémodable. De l'autre côté du lac, c'est le grand bain où se déroule une course infernale. Les épreuves s'enchaînent. Pont de singe, escalades… le but est de franchir ces obstacles et de résister. Bref, des vacances sportives comme promis. "On est comme un gamin. On retombe en enfance. C'est que du plaisir", affirme ce père de famille. Après 45 minutes de pur bonheur, les vacanciers en ressortent frigorifiés, mais heureux. La température de l'eau est à 12° C seulement. Et après tant d'efforts, place à la récompense. Sur le chemin de la base de loisirs, c'est le coup de feu pour Gérard et Jojo, marchands de glaces. Chaque été, ils voient défiler des milliers de vacanciers.