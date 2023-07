En vacances avec vous : les falaises vertigineuses de Bonifacio

Une citadelle incontournable et surtout imprenable. Nous avons suivi les vacanciers dans la Haute ville et le long des falaises. C'est l'incontournable de l'île, Bonifacio et ses falaises de calcaire blanc. Impossible de manquer ce spectacle proposé par la nature. La visite commence souvent sur les flots. La première étape pour le capitaine : sortir du port avec délicatesse. Après quelques minutes de navigation, la Haute-Ville apparaît comme un mirage. En plus de la vision sous-marine qui émerveille petits et grands, le bateau va longer criques et anses, et s'arrêter devant les grottes sous-marines. Pour des raisons de sécurité, il est impossible d'y entrer comme avant. Casque vissé sur la tête, l'Escalier du roi d'Aragon est l'une des grandes attractions de la cité des falaises. Ici, mieux vaut avoir du souffle. Après les visites de ces incontournables, une famille venue de Bordeaux découvre le Bonifacio confidentiel. Pour quelques euros, les visiteurs peuvent grimper au sommet du Torrione, le premier édifice construit au Moyen Âge. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon