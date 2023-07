En vacances avec vous : les plaisirs d'une veillée corse

La charcuterie, cette viande et tous ces produits arrivent directement des 300 hectares qui entourent le restaurant A Machja. Et c'est pour cette Corse gourmande qu'on vient chaque été des quatre coins du pays. Pour la famille Susini, la journée commence très tôt sous l'œil de Dédé, le patriarche. Du producteur au consommateur, vous l'aurez compris, c'est en sacerdoce, mais avec une grande fierté. A quelques kilomètres au-dessus du restaurant, il y a un autre lieu plus intimiste où on est heureux de faire découvrir une autre facette de l'île : du thermalisme façon corse. La température de l'eau est à 37 degrés. Et c'est Jacky qui s'occupe du bain de Caldane. Les vacances en Corse, c'est aussi découvrir les voix, et le plus souvent dans les églises des villages de l'intérieur. Direction Vighjaneddu, où le groupe Vox Corsica se produit au moins une fois par semaine. Et à chaque fois, c'est un succès. A l'écoute des arpèges des guitares, des voix et de la langue, les vacances deviennent plus intimes. Une pause estivale enchantée. TF1 | Reportage P. Roubaud