"En vacances avec vous" : promenade à cheval aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Lorsqu'on est en vacances aux Saintes-Maries-de-la-Mer, on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des chevaux. En Camargue, ce sont des moyens de s'immerger dans la nature. Alors, nous allons tenter la balade à cheval. Direction le cœur du parc régional de Camargue pour une durée de trois heures. C'est un émerveillement. Au fil de la balade, on avance au cœur d'un espace nature totalement préservé, où nos seuls spectateurs sont les taureaux. "C'est le cliché de la Camargue. Les paysages sont magnifiques", lance un promeneur. Dans le groupe, nous ne sommes pas tous d'excellents cavaliers, mais l'important, c'est juste d'en prendre plein les yeux. La liberté que l'on ressent lorsqu'on arrive sur cette plage déserte, une impression de bout du monde. Tandis que les meilleurs cavaliers s'essaient à un galop, nous, on a décidé de les laisser profiter et de changer complètement d'ambiance. Une découverte de Saintes-Maries-de-la-Mer et de son église incontournable, visitée par 600 personnes chaque jour.