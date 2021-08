"En vacances avec vous" : randonnée à Samoëns en Haute-Savoie

Après plusieurs kilomètres de marche, il n'y a toujours pas l'ombre d'une habitation. Dix randonneurs sont égarés dans la nature avec des enfants. Comment éviter les pièges dans cet environnement sauvage ? C'est le scénario imaginé par l'accompagnateur en montagne Hervé Martinez : une immersion pour survivre. Il explique également les règles, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, dans le respect de la nature. Les apprentis aventuriers se forment pour se parer à l'urgence. Trouver de la nourriture devient donc la priorité. Même avec les fourmis rousses, les enfants préfèrent se tourner vers les fruits et plantes. La ressource essentielle pour s'hydrater étant perdue, chacun cherche aussi un moyen de la remplacer. Originaire de Paris et en quête de sensation, la famille savoure ces moments dans la nature. "Tout l'intérêt, c'est vraiment de voir qu'en fait, il faut se donner un peu de mal pour tout", a déclaré la mère de famille. Une évasion en randonnée dans un milieu hostile et secret qui reste fragile également.