"En vacances avec vous" : rendez-vous à Espelette dans le Pays basque

C'est une visite qui rencontre chaque fois le même succès. Deux matinées par semaine, Maritxu Lecuona propose aux vacanciers de découvrir sa production de piments d'Espelette. Elle cultive la variété Gorria, des piments rouges lorsqu'ils sont à maturité. Intéresser ces estivants à l'un des produits emblématiques du Pays basque, voilà le but que s'est fixé Maritxu. Et pour donner des idées de recette aux vacanciers, Maritxu propose des dégustations. Gelée de piments, confiture, moutarde... il y en a pour tous les palais. D'ailleurs, lorsqu'on va à Espelette, il est difficile de repartir sans un peu de piment. Dans les épiceries, le choix est sans fin. Pas toujours évident donc de décider quoi ramener aux amis. À l'heure du déjeuner, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Au menu : un peu de jambon et de fromage de brebis accompagnés de confiture de piments. Pour le dessert, nous avons goûté les pêches infusées aux piments d'Espelette. Inutile de préciser que nous nous sommes régalés. Il est temps maintenant de découvrir la ville !