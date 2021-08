"En vacances avec vous" : sortie spéléologique à Magland

L’œil de calcaire observe ses visiteurs en approche. Après dix minutes de marche en cordée, nous voici à plonger dans l’obscurité de la grotte de Balme, accompagnés par Jean-Mathieu Fallard, le guide. Les premiers pas sont hésitants. Nos spéléologues d’un jour explorent ici les quatre kilomètres de galerie répertoriée et il reste tant à découvrir. Imaginez une roche formée il y a 114 millions d’années. Sur ses parois, on peut même apercevoir des fossiles. La grotte se visite depuis 1767 à Magland. Plus loin, la montagne révèle le puits du Bouc : 60 mètres de profondeur, soit l’équivalent de 20 étages. Ces vacanciers n’ont jamais arpenté les méandres de ce lieu. Ils n’ont jamais connu pareille sensation sous terre. "C’est des choses qu’on a vu à la télé, qui font rêver. On découvre toute la géologie, le silence de la grotte, l’obscurité, l’humidité, l’eau qui ruisselle, les stalactites… c’est vraiment magique", affirme d'ailleurs l'un d'entre eux. La spéléo est un souvenir de vacances qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.