"En vacances avec vous" sur la Côte Bleue : randonnée dans les Calanques

Parce qu'ici, il vaut mieux randonner à la fraîche, c'est donc tôt que nous partons depuis la calanque de Méjean, sur les chemins de la Côte Bleue. Marcher, puis s'arrêter dans une calanque, c'est un peu l'objectif du jour. Mais les sentiers des douaniers ne sont pas une petite promenade de santé : ça grimpe beaucoup. Ici, on randonne sur des chemins escarpés, en plein soleil. Mais la récompense en vaut la peine : le sentier qui surplombe le littoral offre des vues exceptionnelles. On comprend simplement pourquoi on surnomme cet endroit la Côte Bleue et l'on y découvre des trésors au milieu des rochers. Sur la calanque de Niolon, on s'offre une pause rafraîchissante. Ici, le port est une piscine naturelle. Pendant que certains profitent de l'eau fraîche, d'autres repartent sur le sentier. Après un petit effort, on arrive dans un écrin : la calanque du Jonquier. L'accès est un peu compliqué, le site n'est pas bondé. L'idéal pour profiter du calme, de la vue et de cette situation pittoresque sous le viaduc du fameux train de la Côte Bleue.