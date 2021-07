La plage de Villers-sur-Mer, en Normandie

Au gré des vagues et du courant, ils marchent pour cette séance matinale de longe-côte. Il fait encore gris, mais ces drôles de randonneurs ont le sourire. Pendant ce temps, la plage se réveille. Au poste de secours, on se prépare pour une nouvelle journée. Maxime, l'adjoint du chef de poste, a une mission très particulière : prendre la température de l'eau. "Malgré le froid, il faut y aller. Le matin, c'est toujours comme ça, on serre un peu les dents, il faut donner envie aux gens d'y aller et montrer l'exemple", lance-t-il. Résultat au bout de 300 mètres de nage : un petit 18 degrés. Christophe fait alors monter le drapeau vert pour indiquer qu'il n'y a aucun danger pour la baignade. Celui-ci connaît par cœur cette plage, où il supervise les équipes de sauveteurs depuis douze ans. "On peut très bien avoir un temps mitigé, et dès qu'il y a un rayon de soleil, on se retrouve avec une plage très animée", soutient-il. Découvrez en images la beauté des paysages de la Côte Fleurie.