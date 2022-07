En vacances avec vous : sur les hauteurs de l'arrière-pays provençal

Notre exploration de la Dracénie commence dans un village que l'on surnomme "le nid d'aigle". Ce n'est autre que Châteaudouble, à peine 500 habitants. Frédéric et Lydie débutent tout juste leurs vacances avec leurs deux filles. En haut du village, c'est le dépaysement garanti. Châteaudouble a un petit bourg médiéval aux ruelles étroites qui permet à tous les visiteurs de profiter d'un peu d'air frais. Des villages comme celui-ci, il y en a 23 en Dracénie. Un beau programme en perspective pour des Nantais. En contrebas, un arrêt s'impose sur notre chemin à la ferme de La Pastourelle. Nous assistons à une traite des chèvres sous le regard curieux de Basile et de son père Bastien. Nous arrivons à quelques kilomètres plus loin dans un autre village, Callas. Nous y rencontrons Isabelle et Xavier. Ce sont deux vacanciers sportifs venus de Belgique. Par ailleurs, un moulin à huile existe à Callas depuis plus d'un siècle. Et c'est au beau milieu des oliviers, au son des cigales, que nous terminons notre semaine en Provence. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Paucry