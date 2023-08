En vacances avec vous : une journée sur l'île de Batz

Embarquement immédiat pour l’île de Batz, depuis le port de Roscoff. Très vite, le dépaysement gagne les passagers. La traversée est très courte, un temps de trajet idéal pour Jennifer. Cette vacancière vient des Vosges et c’est sa première fois en bateau. "Ce sont des paysages que l’on ne voit pas tous les jours chez nous, donc, je suis émue de tout", confie-t-elle. Le flot des navettes ramène chaque jour en été 2 500 visiteurs en moyenne. L’activité préférée des vacanciers, c’est la randonnée. Gaëlle, Fabien et leurs enfants se sont lancé un défi : grimper sur les rochers, mais aussi gravir le phare de Batz, le point culminant de l’île. La famille monte à toute vitesse 198 marches. D’en haut, l’île se dévoile dans son ensemble : près de quatre kilomètres de long et un kilomètre et demi de large. Environ 500 habitants vivent à l’année dans ce petit village insulaire. Il fait 20 °C, la température idéale pour mettre les pieds dans l’eau, faire du vélo, mais aussi monter à cheval. Les cavaliers ont la chance de se balader dans un petit coin de paradis. À la fin de la journée, les visiteurs regagnent le continent avec le sourire, satisfaits de leur aventure insulaire. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Ghorchi