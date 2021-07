"En vacances avec vous" : visite à la ferme dans le Calvados

Dans le pays d’Auge (Calvados), les vacanciers adorent cette belle carte postale. Anny et Roger arrivent des Deux-Sèvres. Ce couple de retraités voulait absolument visiter cette ferme. Éleveuse, fromagère, Sabine, la cogérante du domaine, aime aussi faire découvrir son univers. Par ailleurs, un son résonne au milieu des pâturages depuis des générations. Un coup de sifflet pour faire rentrer les vaches. A 24 ans, Charlotte connaît par cœur son troupeau. Et même si ces vaches sont de races différentes, elles ont un point commun : elles sont toutes curieuses. Autre curiosité, le public peut assister à la traite des vaches à chaque fin d'après-midi. Charlotte s'occupe de ses petites protégées sous l’œil d'Olga, venue de Bretagne avec ses parents. Grâce au lait recueilli, la Ferme de l'Oraille produit ses propres fromages depuis dix ans. A bout de bras, il faut retourner ces plaques d'une quinzaine de kilos trois fois par jour. Tous les samedis, c'est Anne, l'autre fille de la famille, qui part vendre les fromages sur le grand marché de Dives-sur-Mer. Et chaque week-end, elle retrouve ses habitués. Quid du cidre ?