« En vacances avec vous » : visite au camping de Wimereux dans le Pas-de-Calais

Après un long trajet, Charlotte et ses deux garçons vont pouvoir savourer leurs toutes premières vacances dans un camping. Et ils ont raison d'avoir le sourire, car le programme de ce lundi est des plus réjouissants. À peine arrivés, il y a ceux qui bricolent, ceux qui se baladent et ceux qui se préparent à la baignade. Pour les responsables du camping, c'est également le jour le plus animé de la semaine. En effet, une trentaine de familles arrivent aujourd'hui. Franck, le gérant depuis 2013, a l'habitude de ces journées marathon. Au volant de sa voiturette, il s'assure que tout le monde soit content. Dans ce camping situé sur les hauteurs de Wimereux (Pas-de-Calais), on respire l'air de la Manche. Ici, il y a les nouveaux, les habitués et les propriétaires de mobil-home qui y vivent à l'année. C'est le cas de Daniel, 75 ans, qui apprécie particulièrement les animations durant ces périodes de vacances. Et parce qu'il n'y a pas camping sans soirée musicale, ce lundi soir, c'est concert, et même un hommage à Elvis Presley.