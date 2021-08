"En vacances avec vous" : visite d'une cristallerie en Moselle

Les fours à 1 000 degrés sont allumés 24 heures sur 24. Et tous les jours, cinq cristalliers souffleurs de verre se relaient pour produire mais aussi partager leur savoir-faire, car tout ici se fait en public. C'est l'idée de Bruno Lehrer, le patron cristallier, au four et au micro. Tous les verriers comme Valentin, salariés ici depuis dix ans, prennent le même plaisir à détailler leur métier aux techniques ancestrales. Dans le public, la famille Weber de Bourg-en Bresse est subjuguée. Plus impressionnant encore lorsqu'il s'agit de grosses pièces comme cette lampe hibou car il faut être deux pour la réaliser. Évidemment, il est difficile de résister dans les rayons du magasin. C'est au milieu des Vosges du Nord que l'histoire du cristal d'Alsace et Lorraine a commencé, il y a plus de 500 ans, avec de petites cristalleries dans chaque village. Beaucoup ont fermé mais il reste quelques artisans comme Bruno Lehrer, tailleur sur cristal depuis toujours. Aujourd'hui, c'est son fils Arnaud qui a repris la gestion de la cristallerie.