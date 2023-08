En vacances, carte postale ou petit souvenir ?

Partager le souvenir d'un petit port, à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), impossible de partir sans ces cartes postales. Dans un magasin de souvenirs, on retrouve des affiches provençales, des tasses et les incontournables aimants à mettre sur le frigo. "Ça me rappelle les vacances, les souvenirs qu'on a eus, les bons moments passés", confie Alexandre. Pour certains vacanciers, les souvenirs sont gustatifs. Au marché de Carry, on cherche les spécialités. "Moi, j'ai acheté pour ma sœur du miel de Garrigues", lance une cliente. "On ramène un petit bout de vacances, un petit souvenir de partout où on passe", se réjouit une autre. Habituée du sud, cette famille préfère être minimaliste : "des bons souvenirs, de l'eau, des moments passés en famille, avec ses amis". Des moments chaleureux et encore beaucoup de souvenirs à créer pour ces dernières semaines de vacances. TF1 | Reportage C. Gerbelot, M. Jit