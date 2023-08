En vacances : des visites à la fraîche

Avec les 30 °C annoncés ce vendredi, les vacanciers vont devoir s'habituer à la chaleur à Reims (Marne). Mais la ville a un atout : ses caves de champagne. Dans l'une des plus importantes de la région, il suffit de descendre 112 marches pour perdre 20 °C. Certes, pour que le champagne se bonifie, il faut aussi 90 % d'humidité, mais à 30 mètres sous terre, le rafraîchissement est garanti. Les caves sont d'autant plus étonnantes qu'elles sont parsemées d'œuvres d'art. Certains en oublient presque qu'ils sont venus pour se rafraîchir. À Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy, 30 °C sont aussi prévus pour ce vendredi. Beaucoup de touristes ont choisi leur programme en conséquence. Dans une mine de fer, l'affluence augmente dès qu'il fait chaud. Les visiteurs sont surpris de faire autant de découvertes. Le travail de mineurs réchauffe été comme hiver. La chaleur devrait diminuer dès samedi dans le Grand Est, mais en sous-sol, les températures seront toujours les mêmes. TF1 | Reportage E. Vinzent, V. Dietsch, C. Hanesse