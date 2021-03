En Vendée, elle remplace les commerçants pendant leurs vacances

Sylvie Serenne sillonne la campagne vendéenne, de supérette en supérette. A partir de ce lundi, et pour une semaine, cette commerçante nomade va gérer le supermarché Spar à Champagné-les-Marais (Vendée). Et ça commence forcément par un tour de la propriété. Entre visite guidée et prise de notes, elle doit prendre rapidement ses marques. Ouverte 7j/7, cette supérette représente toute une vie pour Florence et Stéphane Pé. Mais parfois, il faut savoir souffler. Et sans Sylvie, pas de vacances. Un service à 1 200 euros pour une semaine, c'est le prix du repos et du maintien de l'activité. Pour ces propriétaires, il vaut mieux engager une remplaçante plutôt que de fermer pour préserver les habitants de la commune. En effet, cette boutique est la seule à quinze kilomètres à la ronde. Alors les clients applaudissent la démarche. Pas facile toutefois de faire confiance et de partir l'esprit tranquille. Mais une fois les clés entre de bonnes mains, les vacances peuvent enfin commencer.