En Vendée, l'Île d'Yeu prise d'assaut par les vacanciers

Chaque matin, des centaines de vacanciers arrivent sur l’Île d’Yeu. Certains viennent pour la journée, d’autres plus. Tous veulent profiter du soleil qui brille enfin. Sur le port, les boutiques de location de vélos sont prises d’assaut. C’est le moyen de transport idéal sur l’île. Pour les loueurs, c’est la période la plus intense de l’année. Et les logements connaissent le même succès, tout est déjà pris. C’est le cas pour les 17 chambres de L’Atlantic Hôtel. Selon le réceptionniste, les quinze plus gros jours de l’année sont dans la deuxième moitié du mois d’août, alors ils sont obligés de refuser du monde. La poissonnerie en dessous en profite également. Avec ce temps, les vacanciers ont envie de produits frais. Pour conclure la matinée, un petit saut à l’incontournable plage des Vieilles, où vont les habitués. L’Île d’Yeu respire enfin l’été. Et bonne nouvelle, cela devrait durer. Du soleil est annoncé au moins jusqu’à la semaine prochaine.