En ville, encore trop de lumière la nuit !

Magasins de vêtements, de chaussures, salons de coiffure ou même bijouteries aux présentoirs vides... mercredi à 23h30, ils étaient nombreux les commerces fermés mais encore éclairés. "C'est inutile" ; "On fait des efforts et au final il y a un truc comme ça qui est allumé toute la nuit sans aucune raison", ont critiqué les passants. Éteindre au moment de baisser le rideau semble pourtant être une économie facile à réaliser. Pourquoi tous les commerces ne le font-ils pas ? "Pour nous, ce n'est pas du gaspillage. C'est aussi une visibilité de nos commerces", a expliqué un responsable. Pas question pour autant de rester allumé toute la nuit. Un magasin s'éteint à 22h. Les monuments, eux aussi, éclairent la nuit niçoise. Leur extinction ne ferait pas l'unanimité. À minuit, un bâtiment public est resté très éclairé. Mais tous les monuments vont s'éteindre de 23h à 5h du matin à partir de fin octobre. Les maires vont pouvoir maintenant, par arrêté municipal, décider de l'extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde