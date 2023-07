En ville, l'ombre à tout prix

De drôles d'hirondelles se sont mises à virevolter dans le ciel rennais, ou plutôt dans cet amas de lamelles vertes et bleues. Elles couvrent désormais l'une des principales rues du centre-ville. La commune a misé sur cette installation pour créer de l'ombre et apporter un peu de fraîcheur aux passants. "C'est original. On ne voit pas ça tout le temps", "c'est une idée à répercuter partout", lancent certains. C'est devenu une priorité pour de nombreuses municipalités. Pour s'adapter à la hausse des températures, il devient urgent d'innover pour créer des îlots de fraîcheur. À Rezé (Loire-Atlantique), la ville essaie un prototype de banc couvert par une toile. La maire mise aussi sur la climatisation naturelle. Adieu le goudron, bonjour les arbres et les arbustes qui vont apporter de l'ombre et de la fraîcheur. Cet été, ils refont donc toute la cour d'une école. Lorsque les bâtiments, le réseau souterrain et les contraintes le permettent, la végétation resterait actuellement le moyen le pus efficace pour rafraîchir les villes. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, K. Gaignoux