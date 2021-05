En voiture : comment les Français se comportent-ils au volant ?

Les Français sont bavards, à tel point qu'ils ne peuvent s'empêcher de téléphoner au volant. Et c'est en Île-de-France que cette pratique est la plus courante. Plus d'un Francilien sur deux appelle en conduisant. Mais les mauvais élèves de la conduite, c'est dans les Hauts-de-France qu'on les retrouve. Près de 24% des Nordistes ont déjà eu un accident lié à une vitesse inadaptée. S'énerver rapidement et dire des gros mots ou des insultes, voilà également une tendance bien répandue dans tout le pays. Toutefois, la médaille revient aux Marseillais. En revanche, c'est en Normandie que l'on retrouve les bons élèves, toujours courtois. Les conducteurs normands font mieux que la moyenne nationale : seulement 55% d'entre eux lancent des noms d'oiseaux depuis leur voiture. Les conducteurs les plus calmes, quant à eux, sont les Occitans. Attention néanmoins de ne pas l'être trop, comme en Centre-Val de Loire où 19% des automobilistes auraient déjà eu un accident après s'être endormis au volant.