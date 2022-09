"En voiture Simone !" Mais qui est Simone ?

"Allez, en voiture Simone !" Que veut dire cette expression ? "Allez, on monte dans la voiture" répond cette demoiselle. Pour le savoir, rendez-vous avec Sylvie Brunet, auteur d’un ouvrage sur les expressions, évidemment intitulé "En voiture Simone !". "Alors cette Simone en question, elle s’appelle Simone Louise de Pinet de Borde des Forest. En 1930, elle se lance dans la course automobile. Elle devient une pilote automobile qui sera très célèbre. Elle fera des courses et des rallyes jusqu’en 1957", explique Sylvie. Elle conduit même les camions de la Croix-Rouge pendant la guerre. Elle n’avait pas peur de grand-chose Simone. C’est sa notoriété qui donne alors naissance à l’expression dont l’auteur reste inconnu. C’est en pensant à elle qu’Amel Ananna a baptisé sa boutique de vêtements. Pour elle, "En voiture Simone" a un côté qui peut paraître un macho, mais en même temps, il y a aussi un autre côté qui peut être hyper-féministe et hyper-valorisant. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.F. Drouillet